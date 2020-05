Covid-19. Nove estádios podem receber jogos no regresso do futebol

Desta forma os estádios que podem receber jogos no imediato são: Cidade do Futebol (Oeiras), Estádio D. Afonso Henriques (Guimarães), Estádio do Dragão (Porto), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio José Alvalade (Lisboa), Estádio do Marítimo (Funchal), Estádio Municipal de Braga, Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Lisboa) e Portimão Estádio.



Sobre os estádios do Bonfim (Setúbal), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Cidade de Barcelos, do Clube Desportivo das Aves (Vila das Aves), do Bessa (Porto) e do Rio Ave (Vila do Conde) a Direção-Geral de Saúde indicou um conjunto de correções de que terão de ser alvo para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde e receber luz verde para a realização de jogos.