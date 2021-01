FC Porto e Sporting disputam meia-final da Taça da Liga marcada pela covid-19

Os "leões" anunciaram que, afinal, Nuno Mendes e Sporar era “falsos positivos” ao novo coronavírus, o que não convenceu o FC Porto, que acusou o adversário de estar a preparar um “atentado à saúde pública”, ameaçando mesmo não disputar a "final four".



Os "dragões", que procuram a quinta presença no jogo decisivo de uma prova que nunca venceram, não contam com Otávio, Sérgio Oliveira, Luis Diáz e Evanilson, todos infetados, o castigado Taremi e ainda o lesionado de longa data Marcano.



Os "leões", que ergueram o troféu em 2017/18 e 2018/19, tentam também estar pela quinta vez na final, desfalcados de Luís Neto e Tabata, igualmente devido ao coronavírus responsável pela pandemia de covid-19, mas, tudo indica, com Nuno Mendes e Sporar.



Sporting, que lidera a I Liga, e FC Porto, que reparte a segunda posição com o Benfica, chegam ao clássico após empates caseiros, diante Rio Ave (1-1) e Benfica (1-1), respetivamente.



O clássico é o primeiro embate das meias-finais da Taça da Liga e vai ser arbitrado por João Pinheiro, no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, a partir das 19h45, sem público, devido à pandemia da covid-19.



Na quarta-feira, o Benfica, recordista de vitórias na prova, com sete, a última em 2015/16, defronta, no mesmo palco e no mesmo horário, o Sporting de Braga, que já conquistou duas taças e é o atual detentor do troféu.