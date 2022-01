Leixões com seis futebolistas infetados

O Leixões, 12.º classificado, com 18 pontos, visita o Casa Pia, terceiro, com 30, pelas 11h00 de domingo, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta do segundo escalão.Além da meia dúzia de infetados, a equipa tem ainda o lateral-esquerdo senegalês Seck castigado e Fabinho, Meira, Luan, Luisinho e Coronas lesionados, o que totaliza 12 jogadores indisponíveis para o encontro com o Casa Pia., segundo disse a fonte.Ainda esta quinta-feira, de acordo com a fonte, serão efetuados testes PCR aos restantes jogadores da equipa e ao corpo técnico e demais elementos da estrutura profissional do futebol leixonense.

