Manchester United vence Crystal Palace na estreia do treinador Ralf Rangnick

O Manchester United venceu domingo o Crystal Palace por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da Liga inglesa de futebol, que marcou a estreia do treinador alemão Ralf Rangnick e com três jogadores portugueses de início.



O golo do triunfo, que permitiu aos 'red devils' subirem, provisoriamente, ao sexto lugar da Liga, foi apontado por Fred, já aos 77 minutos, com o médio internacional brasileiro a rematar ainda de fora da área, depois de solicitado por Greenwood.



Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes foram 'opção natural' para o novo técnico, que apostou também no lateral Diogo Dalot, menos utilizado do que os dois primeiros e que fez uma boa exibição.



O golo solitário do Manchester United aconteceu depois de uma grande oportunidade para o Crystal Palace, desperdiçada por Jordan Ayew, aos 76 minutos.



O United ocupa agora o sexto lugar e passou a somar 24 pontos, à espera de Arsenal, de Nuno Tavares e Cédric Soares, que é sétimo, com 23, e na segunda-feira visita o Everton (16.º), de André Gomes.



Na quinta posição está o Tottenham, que já leva três triunfos na 'Premier League' e um empate (logo na estreia), desde que substituiu o treinador português Nuno Espírito Santo, despedido face aos maus resultados.



Ainda sem encontrar adversários da parte de cima da tabela, o técnico italiano António Conte viu hoje a equipa golear o lanterna-vermelha Norwich, num jogo em que Lucas Moura (10 minutos), Davinson Sanchez (67) e Son (77) fixaram o resultado.



Em Leeds, em Elland Road, a equipa da casa (14.ª) chegou ao empate frente ao Brentford (11.º) já nos 'descontos', com Bamford a fazer o 2-2 aos 90+5 minutos, depois de os visitantes terem recuperado de uma desvantagem na primeira parte e dado a volta ao marcador.



Ainda hoje, a 15.ª jornada prossegue com a receção do Aston Villa (13.º) ao Leicester (10.º).



A liderança pertence ao Manchester City, que assumiu o comando no sábado, com mais um ponto do que o Liverpool e dois do que os Chelsea, depois de vencer fora o Watford, e beneficiar da derrota dos 'blues' na visita ao West Ham (3-2).