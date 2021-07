Marco Silva é o novo treinador dos ingleses do Fulham

"Estamos muito satisfeitos por anunciar que Marco Silva é o novo treinador. Marco Silva acordou um contrato de três anos com o Fulham, que o vai manter em Craven Cottage até ao fim da época 2023/24", refere o clube em comunicado.

Marco Silva está sem treinar desde que saiu do comando técnico do Everton, em dezembro de 2019, e regressa agora ao futebol inglês, onde já orientou também o Hull City e o Watford, mas desta vez para se estrear no segundo escalão, já que o Fulham foi uma das equipas despromovidas em 2020/21.

No Fulham, o treinador português vai substituir no cargo Scott Parker, que deixou o clube e vai orientar o Bournemouth, também do Championship.

O técnico, de 43 anos, já orientou os gregos do Olympiacos, em 2015/16, sagrando-se campeão, tendo trabalhado também no Sporting, conquistando a Taça de Portugal, e no Estoril Praia, onde venceu a II Liga e subiu de divisão.