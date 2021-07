Messi vai assinar pelo FC Barcelona por cinco anos, avança imprensa espanhola

De acordo com os catalães Sport, o Mundo Deportivo e L`Esportiu e o madrileno Marca, existe um "princípio de acordo para a renovação por cinco anos", com Messi a aceitar "baixar o salário em 50%", estando o anúncio "iminente".

A oficialização do acordo deverá acontecer "entre quinta e sexta-feira", sendo que o FC Barcelona estará à espera do "OK de La Liga".

No clube desde os 13 anos, Lionel Andrés Messi, agora com 34, poderá ficar no clube como futebolista até aos 39, sendo que, cumprindo o contrato, completará 22 épocas na equipa principal dos catalães, na qual se estreou em 2004/05.

O futebolista natural de Rosário, onde nasceu em 24 de junho de 1987, já disputou 778 jogos pela primeira equipa do FC Barcelona, nos quais conseguiu 672 golos, dois registos ímpares na história do clube `culé`.

Em 17 épocas, Messi arrebatou 34 títulos, 10 dos quais internacionais, com destaque para quatro edições da Liga dos Campeões (2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15), prova em que marcou 120 golos em 149 jogos.

Na sequência desses triunfos, o argentino conquistou por três vezes o Mundial de clubes (2009, 2011 e 2015), com cinco golos em cinco jogos, e por outras tantas, e nos mesmos anos, a Supertaça Europeia, com três tentos em cinco encontros.

Messi soma ainda 10 vitórias na Liga espanhola, tendo sido o melhor marcador em oito ocasiões, para um total de 474 golos, em 520 jogos, sete na Taça do Rei (56 golos, em 80 jogos) e outros sete na Supertaça espanhola (14, em 20).

Ao longo de 17 anos do `Barça`, foram também inúmeros os prémios individuais que conquistou, sendo sido eleito por seis vezes o `Bola de Ouro`, para o melhor jogador do ano, e conquistado por seis vezes a `Bota de Ouro`, para o `rei` dos marcadores dos campeonatos europeus, feitos ímpares na história do futebol.

Messi, que `aterrou` em La Masia, a escola de formação do FC Barcelona, em 2000, conta ainda, já no escalão sénior, 10 jogos e cinco golos pelo FC Barcelona C, em 2003/04, e 22 encontros e seis tentos pelo FC Barcelona B, em 2003/04 e 2004/05.

Em 2020/21, o argentino disputou 47 jogos pela equipa catalã, nos quais somou 38 golos e 10 assistências, numa época em que, coletivamente, venceu a Taça do Rei, numa final com o Athletic Bilbau (4-0) em que `bisou`.

Antes do arranque da temporada, Messi enviou um `burofax` ao FC Barcelona, manifestando a sua intenção de deixar o clube, mas, depois, acabou por recuar, deixando claro que jamais entraria numa guerra na justiça com o seu clube de sempre.

Entretanto, o anterior presidente Josep Maria Bartomeu saiu do clube, voltando Joan Laporta, ao ganhar as eleições realizadas em 07 de março de 2021, sendo que um dos seus principais desafios era garantir a manutenção do futebolista argentino.

Messi encontra-se presentemente de férias, em Rosário, depois de no sábado ter conquistado o seu primeiro título pela seleção principal da argentina, a Copa América, arrebatada na final com o Brasil (1-0), em pleno Maracanã.