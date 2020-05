Miguel Oliveira em sétimo no GP de Espanha de MotoGP virtual

O piloto de Almada, que compete no Mundial de MotoGP ‘a sério’ aos comandos de uma KTM, largou da sétima posição da grelha de partida virtual, sofreu quatro quedas, duas delas na última volta, quando lutava com o italiano Danilo Petrucci (Ducati) pela sexta posição.



A vitória sorriu ao espanhol Maverick Viñales (Yamaha), na terceira prova virtual organizada pela Dorna, a empresa promotora do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, segunda em que participou o piloto luso, que tinha sido oitavo na ronda anterior.



Oliveira terminou as 13 voltas virtuais ao traçado de Jerez de la Frontera a 32,377 segundos do vencedor, tendo realizado a melhor volta em 1.34,305 minutos. No ano passado, na qualificação, a melhor volta real do português tinha sido em 1.38,894 minutos.



Esta corrida teve um cariz solidário, procurando angariar donativos para o combate à pandemia de covid-19.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 243 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.043 pessoas das 25.282 confirmadas como infetadas, e há 1.689 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.