Números e Curiosidades - Campeonato do Burundi

- Agora já se joga futebol em 5 países do Mundo.- Começou um campeonato neste fim-de-semana, Taiwan (!)- Não há vírus que os interrompa.- Burundi (África), Tajiquistão (Ásia), Bielorrússia (Europa), Nicarágua (América) e agora Taiwan (Ásia) estão com os seus campeonatos em andamento.- Vamos continuar a falar neles… esta terça-feira é tempo do campeonato do Burundi.- 16 – As equipas que jogam o campeonato.- 30 – O número de jogos (15 em casa e 15 fora).- 55 – Este é o 55.º campeonato do Burundi.- 20 – Os títulos ganhos pelo Vital’ O FC, a equipa com mais títulos conquistados.- 14 – Dos 54 campeonatos já disputados, já houve 14 campeões diferentes (!)- 4 – Nos últimos 4 anos, 4 campeões diferentes.- Dynamik; Aigle Noir; Olympic S.; LLB-S4A; Bujumbura C.; Bumamuru; Les Lierres; Atletico Olympic; Kayanza; Flambeau du Centre; Vital O; Le Messager Ngozi; Inter Star; Ngozi CitY; Rukinzo; Musongati- As 16 equipas jogam entre si, a duas voltas, 30 jornadas.- Quem chegar ao fim em 1.º lugar, é campeão. (Fácil)- Campeonato é anual (joga-se entre setembro e abril)- Estamos com 27 jornadas realizadas.- Neste fim-de-semana de Páscoa realizou-se a 27.ª jornada.- Faltam realizar 3 jornadas.- A 3 jornadas do fim a equipa do Le Messager Ngozi (55) comanda o campeonato com mais 4 pontos que o 2.º classificado, o Musongati (51).- E com apenas 9 pontos em disputa, já ninguém mais poderá ser campeão.- O título vai ser entre estas duas equipas, mas… ao que tudo indica o campeoanto vai ser interrompido.- O AIGLE NOIR, que venceu o campeonato pela 1.ª vez na sua história na época passada, está em 4.º lugar, e o melhor que consegue é mesmo terminar em 3.º lugar.- Nos últimos 4 anos tivemos 4 campeões diferentes, o Vital’O (2016), LLB Academic FC (2017), Le Messager Ngosi (2018) e Aigle Noir (2019).- O primeiro campeonato realizou-se em 1962/63.- O primeiro campeão foi o Stella.- Vital’O FC é o grande dominador do campeonato, 20 já conquistados, mas já não ganha há 4 anos (!). Último título conquistado foi em 2016.- Apesar dos 20 títulos conquistados, nunca venceu 4 títulos consecutivos.- Depois do Vital’O vem o Inter Star com 9 títulos conquistados. 1988/89 foi a data do último título conquistado. Já não ganham o campeonato há 32 anos (!)

- Faltam 3 jornadas para o fim do campeonato, mas… acompetição pode ser interrompida já a partir desta semana, ficando a faltar 3 jornadas para acabar o campeonato.