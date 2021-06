Real Madrid anuncia saída de Sérgio Ramos

“O Real Madrid anuncia que amanhã, quinta-feira, 17 de junho, às 12:30 (11:30 horas de Lisboa), terá lugar um ato institucional de homenagem e despedida ao nosso capitão Sérgio Ramos, com a presença do nosso presidente Florentino Pérez”, lê-se num comunicado do Real Madrid.



Formado no Sevilha, Ramos chegou ao Real em 2005/06 e conquistou vários títulos com a formação de Madrid, incluindo quatro Ligas dos Campeões e cinco campeonatos espanhóis.



De acordo com a imprensa espanhola, o central de 35 anos, que termina contrato no final no mês de junho, estava em negociações para renovar o vínculo com os ‘merengues’, mas o Real Madrid acabou hoje por confirmar a sua saída do clube.



Ramos é jogador europeu com mais internacionalizações pela sua seleção (180 jogos pela Espanha) e tem no currículo um Campeonato do Mundo e dois Campeonatos da Europa.



Na última temporada, o defesa central fez apenas 21 jogos pelo Real Madrid, devido a problemas físicos, situação que o deixou fora das escolhas do selecionador Luís Enrique para a fase final do Euro2020.