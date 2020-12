Roma, de Paulo Fonseca, soma segundo jogo sem vencer na liga italiana

A equipa do técnico português, que jogou reduzida a 10 desde o minuto 41 na sequência da expulsão do médio espanhol Pedro, viu um golo anulado após o recurso na videoárbitro aos 45 minutos.



No segundo tempo, o árbitro Fábio Maresca voltou a recorrer ao VAR para invalidar um golo apontado pelo Sassuolo, aos 80 minutos de jogo.



A Roma, que na semana passada perdeu por 4-0 com o Nápoles, ocupa o quinto lugar da prova, com 18 pontos, mas pode ainda ser ultrapassada pela equipa napolitana, que ainda hoje defronta o Crotone.



Com o português Bruno Alves como capitão, a Parma empatou sem golos na receção ao Benevento e segue no 16.º lugar da tabela, a quatro pontos da zona de despromoção.



Capitaneado por Miguel Veloso, o Verona empatou em casa a um golo com o Cagliari e segue na oitava posição, com 16 pontos, menos sete do que o líder, AC Milan, que hoje visita a Sampdoria.



O encontro entre a Udinese e a Atalanta, previsto para hoje à tarde, foi adiado devido ao mau tempo.