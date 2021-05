Sporting vence dérbi e reedita final da Liga Europeia de hóquei em patins com FC Porto

O Sporting venceu esta noite o Benfica, na meia-final da Liga Europeia de hóquei em patins, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após a igualdade 3-3, no fim do tempo regulamentar, e 5-5, após prolongamento.