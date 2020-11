Vídeo: FC Porto dá a volta ao resultado e vence Portimonense

No estádio do Dragão, o Portimonense adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com um golo de Beto, mas os campeões nacionais deram a volta ao resultado, com golos de Mbemba, aos 45+3, Taremi, aos 46, e Sérgio Oliveira, aos 89.

Com este triunfo, o FC Porto regressou às vitórias no campeonato, depois da derrota em Paços de Ferreira, e está em terceiro, com 13 pontos, a seis do líder Sporting, enquanto o Portimonense somou a terceira derrota consecutiva na prova e está no último lugar, com apenas quatro pontos.