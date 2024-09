Festival F em Faro. O último grande festival de verão

Começa esta quinta-feira a 9.ª edição deste festival que volta a ocupar o centro histórico de Faro contando este ano com nove palcos, 75 concertos para oferecer uma seleção de artistas diversificada e para todos os gostos e públicos.











Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, em entrevista ao jornalista Mário Antunes, da Antena 1, abre as portas do recinto para falar do festival e da importância de acontecer no início de setembro, depois da enchente turística de julho e agosto.



Palco Sé, em Faro, no momento da entrevista ainda a ser montado.





Durante três dias, a partir desta quinta-feira e até sábado, o Festival F recebe 75 concertos, e há também um espaço dedicado a rodas de samba, que vão realizar-se todos os dias no relvado do Palco Ria entre as 20h00 e as 21h00.