Filme de Laura Carreira com estreia mundial no Festival de Cinema de Toronto

Protagonizado pela atriz Joana Santos, "On Falling" é a primeira longa-metragem de ficção de Laura Carreira, tem produção da portuguesa BRO, em coprodução com o Reino Unido, através da Sixteen Films, cofundada pelo realizador Ken Loach.

Em "On Falling", Laura Carreira volta a explorar as questões ligadas ao trabalho e à precariedade, tal como aconteceu nas curtas-metragens "Red Hill" (2918) e "The Shift" (2020).

Nesta longa-metragem, Laura Carreira fez "um retrato íntimo e seguro de uma solitária migrante portuguesa e sobre a sua relação com o trabalho precário, que a condiciona e limita", descreveu o festival de Toronto.

Laura Carreira, que nasceu no Porto em 1994, rumou em 2012 para a Escócia para estudar Cinema, coincidindo na altura com a crise económica que assolou Portugal, e é no Reino Unido que ainda vive e trabalha.

Em entrevista à agência Lusa em 2020, quando mostrou "The Shift" no festival de Veneza, Laura Carreira contou que queria continuar a explorar temas que, no seu entender, são pouco abordados no cinema, relacionados com pobreza, trabalho, perda de direitos, precariedade, mas sempre pela ficção.

"É muito difícil conseguir retratar [pelo documentário] certos temas com pessoas reais, especialmente o tema do trabalho, o da pobreza. A ficção dá-me uma liberdade muito maior que no documentário nunca encontrei. Com a ficção chego a verdades mais reais. Senti que o documentário me limitava muito", explicou.

Mesmo escolhendo a ficção, a realizadora considera que falta, por vezes, ligação ao real: "Os problemas com que as pessoas lidam diariamente não são as ficções que nós vemos no cinema".

"On Falling" (`Sobre o cair`) conta com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

O 49.º Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) vai decorrer de 05 a 15 de setembro e na programação anunciada surgem ainda outros dois filmes com coprodução portuguesa.

São eles a produção brasileira "Os enforcados", de Fernando Coimbra, com participação da Fado Filmes, e "Misericórdia", do realizador francês Alain Guiraudie, com participação de Espanha e Portugal, pela Rosa Filmes.

Toronto, que não tem secções competitivas, mas tem prémios atribuídos pelo público, vai ainda exibir, por exemplo, "Pedro Páramo", adaptação da obra magna do mexicano Juan Rulfo pelo realizador e diretor de fotografia Rodrigo Prieto, "The Schrouds", o novo filme do canadiano David Cronenberg, "The Return", de Uberto Pasolini, a partir do poema épico "Odisseia", e "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band", de Thom Zimny.