Presidente da Associação Évora 2027 rejeita críticas de partidarização da entidade

Questionada pelos jornalistas no final da cerimónia de tomada de posse da direção da Associação Évora 2027, que decorreu hoje nesta cidade, a presidente da nova estrutura disse recusar "completa e liminarmente" essas alegações.

"Não há qualquer fundamento para esse tipo de argumentação", afiançou Maria do Céu Ramos, lembrando que esteve "no princípio" deste processo da Capital Europeia da Cultura Évora_27, iniciado "há sete anos.

"Tenho muita alegria em não ser uma recém-chegada a Évora_27" e de "estar desde a primeira hora" na comissão executiva da candidatura, que acabou por ser aprovada a 07 de dezembro de 2022.

A responsável aludia ao facto de, até agora, ser secretária-geral da Fundação Eugénio de Almeida, uma das entidades pertencentes à Comissão Executiva Évora2027, liderada pela câmara municipal.

Na semana passada, a coordenadora da Equipa de Missão Évora_27, Paula Mota Garcia, demitiu-se do projeto Capital Europeia da Cultura, invocando os "recentes desenvolvimentos na constituição" da associação gestora.

Em comunicado divulgado já esta semana, Paula Garcia criticou o atraso na constituição da associação e a exclusão de membros ligados à candidatura.

Algumas forças políticas criticaram a saída da coordenadora e acusaram o PSD de partidarização da associação, que, além da presidente Maria do Céu Ramos, têm como diretores Financeiro e de Comunicação e Alcance, respetivamente, António Costa da Silva e Bruno Fraga Braz.

No exterior da sessão de tomada de posse destes três elementos da associação, à chegada do primeiro-ministro, Luís Montenegro, um grupo de pessoas alinhou-se e virou as costas ao chefe do Governo.

Enquanto decorria a cerimónia, no Palácio de D. Manuel, foi possível ouvir pessoas a cantarem, no exterior, modas alentejanas, em forma de protesto.

Questionada pelos jornalistas, no final, Maria do Céu Ramos argumentou que "a música" destes populares "trouxe um pano de fundo surpreendente, mas bonito", à cerimónia.

Agora, a direção da Associação Évora 2027 vai começar a fazer o seu trabalho, prometeu Maria do Céu Ramos: "Tenho a certeza de que todos vamos fazer o nosso melhor".

Sobre as declarações de Luís Montenegro de que o Governo vai apoiar a Capital Europeia da Cultura "na medida das possibilidades", a presidente da associação desdramatizou.

"Eu acho isso, como ele aqui disse, um motivo de alento e de confiança. Não estarmos sozinhos e termos o apoio do Governo, também ao nível financeiro, é muito importante", afirmou, rematando: "Sempre tudo é na medida das capacidades e das possibilidades".

Instado pelos jornalistas, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá (CDU), considerou que "politização tem que haver sempre", por se tratar de "um processo que é sempre político", mas disse esperar que não haja "partidarização".

"Se aquilo que conseguimos construir até aqui, como é patente, é exatamente a diversidade das opiniões" e "todos têm um espaço na Capital Europeia da Cultura", então, "é isto que eu espero que continue a acontecer", vincou.

E admitiu que, na próxima assembleia-geral da associação, que não está marcada, mas deverá ser "na próxima semana", sejam aprovados os regulamentos e lançados os concursos para os diretores executivo e artístico da estrutura.