Um adepto do Benfica foi esfaqueado no intervalo do jogo com o AVS. A vítima foi transportada para o hospital e o agressor estará em fuga.

Os dois adeptos estavam acompanhados por familiares, no piso 3 do estádio da Luz, quando se desentenderam.



As imagens do sistema de vigilância poderão desempenhar um papel decisivo na identificação e posterior punição do agressor.