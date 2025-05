Adeptos de Benfica e Sporting preparam a festa

Pedro A. pina - RTP

Sporting ou Benfica? Ambos preparam a festa, pois ainda nada está decidido.



A repórter Tatiana Felício visitou, em Faro, o Núcleo do Sporting e também a Casa do Benfica. Os dois espaços preparam-se para receber centenas de adeptos, que vão assistir à última jornada do campeonato.



O Sporting vai defrontar em Alvalade o Vitória de Guimarães. O Benfica desloca-se a Braga. Jogos marcados para este sábado, às 18h00, que vão decidir quem vence o campeonato este ano.



A Antena 1 vai abrir emissão especial a partir das 14h30, com relato destas partidas decisivas.