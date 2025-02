Agente desportivo César Boaventura condenado a três anos de prisão com pena suspensa

O agente desportivo César Boaventura foi esta sexta-feira condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, na operação Malapata. Um processo relacionado com a transferência de jogadores.

O juíz que presidiu ao julgamento, no Tribunal de São João Novo, no Porto, indicou terem ficado provados dois crimes de falsificação e um de fraude fiscal.



Relativos ao contrato do jogador Gedson Fernandes e a certidões de empresas



Em fevereiro de 2024, César Boaventura já tinha sido condenado a três anos e quatro meses de pena suspensa, por três crimes de corrupção ativa no futebol.