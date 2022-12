Al Nassr desmente ida de Ronaldo para a Arábia Saudita

Foto: Matthew Childs - Reuters

O presidente do Al Nassr desmente que o clube da Arábia Saudita tenha acordo fechado para a contratação de Cristiano Ronaldo. Após o jogo com o Al Hilal, Al-Muammar foi questionado pelos jornalistas sobre as notícias que dão como certo o acordo com o avançado internacional português de 37 anos.