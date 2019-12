Alcochete. Jogadores falam em minutos de terror

Mathieu foi o último dos três jogadores a ser ouvido. Por videoconferência, pedida por questões de segurança, e através do tribunal do Montijo, recordou o dia do ataque à Academia de Alcochete.



O defesa do Sporting referiu que assim que os agressores entraram no balneário começaram à procura de quatro jogadores: Rui Patrício, William Carvalho, Bataglia e Acuña.



Durante aqueles minutos, os homens, de cara tapada gritavam: "O Sporting somos nós".



O advogado de defesa de dois dos alegados agressores aproveitou o testemunho de Mathieu para dizer que o episódio foi afinal menos grave do que refere a acusação.



Wendel foi ouvido depois de Mathieu, já na parte da tarde. Disse que estava no ginásio quando viu entrarem na academia 20 ou 30 indivíduos de cara tapada e que foi ele que foi ao balneário avisar os restantes jogadores. "Disseram-nos que não éramos jogadores para o Sporting, para tirarmos as camisolas e começaram a agredir-nos. Um bateu-me na cara" (...) "Tive muito medo que voltassem a fazer aquilo".



O terror descrito também foi partilhado pelo guarda-redes do Sporting.

Maximiano foi o primeiro a ser ouvido. Durante uma hora e meia referiu que o medo o impediu de ter qualquer reação enquanto os colegas eram agredidos.



Disse que só soube da mudança da hora do treino na véspera do ataque e contou o que ouviu já depois das agressões pela voz dos invasores. "Ou ganham no domingo, ou vão ver".



A referência era para a final da Taça de Portugal, que o Sporting perdeu para o Desportivo das Aves e que aconteceu já com grande parte dos alegados agressores detidos.



No final da décima sessão do julgamento, o advogado de Bruno de Carvalho chamou a atenção para as contradições entre os testemunhos dos jogadores e do chefe de segurança da academia, Ricardo Gonçalves, ouvido na passada segunda-feira.



Esta terça-feira são ouvidos mais três jogadores do Sporting.