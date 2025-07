Álvaro Carreras apresentado no Real Madrid

De regresso ao clube de formação, Álvaro Carreras ainda deixou palavras de apreço pelo Benfica, equipa que representou no último ano e meio.





"Estava completamente focado no Benfica. Tivémos um Mundial de Clubes que preparámos bem até porque o final de época não foi do nosso agrado. Respeito imenso o Benfica. Até estar tudo oficial não sabia de nada".





O lateral espanhol de 22 anos mostrou-se entusiasmado por ter assinado pelo vice-campeão espanhol. "Estou muito feliz de estar em Madrid e com muita vontade".





Álvaro Carreras é reforço do Real Madrid após o clube espanhol ter chegado a acordo com o Benfica para a transferência do jogador. Os Merengues vão pagar 50 milhões de euros, com 20 por cento a ir para o Manchester United, clube que Carreras representou antes de rumar a Lisboa.





Pelo Benfica, Carreras fez perto de 70 jogos. Marcou cinco golos e fez cinco assistências, tornando-se uma das principais referências da equipa de Bruno Lage. Conquistou em ano e meio uma Taça da Liga.