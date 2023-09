O empate do Estoril com o Vizela deve ter sido o último de Álvaro Pacheco no comando da equipa da linha. O treinador não resistiu ao mau início de época.

Com três vitórias, um empate nesta jornada e quatro derrotas, o Estoril ocupa o penúltimo lugar da classificação.



Álvaro Pacheco já não deve orientar os canarinhos no jogo com o Leixões, na quarta-feira, a contar para a Taça da Liga.