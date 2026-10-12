Alverca arranca vitória robusta em Famalicão

O Alverca somou o terceiro triunfo seguido na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Famalicão por expressivos 4-1, no jogo que encerrou a oitava jornada.

Chiquinho colocou os ribatejanos em vantagem, aos 14 minutos, mas o guineense Víctor Rofino empatou para os minhotos, aos 40, antes de o brasileiro Figueiredo, aos 56, Vivaldo Semedo, aos 77, e o angolano André Vidigal, aos 85, de grande penalidade, construírem o triunfo folgado dos visitantes.



O Alverca subiu ao sétimo lugar, com 11 pontos, em igualdade com Gil Vicente (oitavo) e Sporting de Braga (nono), enquanto o Famalicão continua sem vencer no seu estádio e segue em 13.º, com sete.