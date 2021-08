Amaro Antunes vence 86ª Volta a Portugal em bicicleta

Na 10ª e derradeira etapa, beneficiou da queda do perseguidor mais directo, Maurício Moreira.



O corredor da Efapel estava a recuperar tempo e levava mesmo o melhor registo parcial quando se despistou a meio do percurso de pouco mais de 20 km.



Um percalço que permitiu a Amaro Antunes garantir margem suficiente para festejar a vitória na classificação geral com uma margem de 10 segundos para o azarado ciclista uruguaio.



Em terceiro lugar terminou o espanhol Alejandro Marque da Atum General Tavira.



Em Viseu, o mais rápido no contra-relógio que fechou esta Volta foi o corredor da Efapel, Rafael Reis.