A Seleção Nacional de Andebol joga esta tarde com a Polónia para a qualificação para o Europeu de 2026. Paulo Jorge Pereira não vai poder contar com sete jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo, na Noruega.

Portugal lidera o grupo 8 com quatro pontos, seguido pela Polónia, com três.



Uma vitória hoje diante da Polónia dará a Portugal a oportunidade de garantir o apuramento no próximo domingo, em Odivelas.