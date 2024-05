A proposta apresentada pelo Porto na Assembleia Geral Ordinária da sociedade foi aprovada com o voto unânime dos 18 acionistas presentes no Estádio do Dragão.

Além do Conselho de Administração, os acionistas escolheram os titulares da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e da Comissão de Vencimentos, todos por unanimidade, e do Conselho Consultivo, neste caso por maioria, com uma abstenção.