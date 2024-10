Conquistou 35 troféus na carreira, 29 ao serviço do Barcelona, entre os quais quatro Ligas dos campeões.



Pela seleção de Espanha, foi Campeão do Mundo em 2010 e da Europa em 2008 e 2012.



Iniesta deixa os relvados como um dos melhores jogadores da história do futebol espanhol.