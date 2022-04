Antigo jogador Kalindi morreu aos 28 anos

Kalindi Souza chegou a Portugal em 2015 para jogar no Penafiel por empréstimo do Grémio. Em 2018 assinou pelo Nacional, de onde saiu em dezembro de 2021 para a Académica. Rescindiu com o clube dos estudantes há poucas semanas sem ter feito qualquer jogo esta época e regressou ao Brasil. As causas da morte não foram divulgadas.