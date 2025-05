António Salvador quer o Sporting de Braga campeão

"Isso já passou de sonhos. Toda a gente ao longo destes anos qual era o meu sonho. Hoje, mais do que um sonho, neste mandato é um objetivo claro. E como já disse há pouco que é um objetivo claro em vencer e ganhar em toda a linha. E ganhar em toda a linha é sermos campeões", afirmou António Salvador.





E para a concretizaçãodesse objetivo o presidente do Sporting de Braga pede a ajuda e participação de todos.







"É para sermos campeões com todos. Com todos os sócios, com toda a sociedade, com toda a comunidade, porque só é possível sermos campeões estando todos juntos".





Palavras de António Salvador numa entrevista ao diário desportivo O Jogo, como candidato único ao ato eleitoral no Sporting de Braga.