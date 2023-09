O secretário de Estado do Desporto diz que devem ser os organismos do futebol a resolver a polémica instalada depois do Porto-Arouca.

A falha no VAR está a provocar uma imensa troca de acusações.



A Altice contraria o comunicado do Porto e garante que houve mesmo uma falha de energia na tomada elétrica, que provocou a perda de comunicações no estádio do Dragão.