Apoio a claques ilegais. Benfica condenado a dois jogos à porta fechada

O Benfica já foi notificado desta decisão, que teve por base o jogo da Taça de Portugal frente ao Sporting de Braga, no ano passado. A secção não profissional do Conselho de Disciplina considerou que nesse jogo ficou demonstrada a concessão de apoios e facilidades aos grupos de adeptos No Name Boys e Diabos Vermelhos.