Artem Nych bicampeão ao vencer a 86.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta

“Estou muito contente por ganhar a segunda vez. Estou contente pela minha equipa, que me ajuda sempre. Correu tudo bem. Esta vitória é muito diferente da do ano passado. Se calhar, foi uma vitória com mais confiança, mas estou tão contente com o ano passado”, referiu Artem Nych.





Aos 30 anos, junta-se à galeria de bicampeões da prova ‘rainha’ do calendário nacional, sendo acompanhado no pódio pelo seu colega francês Alexis Guérin, segundo a 1.15 minutos, e pelo sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), que ultrapassou o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense no ‘crono’ e terminou no terceiro lugar, a 1.51.

O melhor nos 16,7 quilómetros do contrarrelógio de Lisboa foi Rafael Reis (Anicolor-Tien21), já vencedor do prólogo, que deixou Nych a 16 segundos e o norte-americano Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro, a 28.





“São esforços individuais, acaba por ser mais ou menos pessoal. É muito bom para mim. O nosso principal objetivo era mantermos o que tínhamos até ontem [sábado] e acabámos por conseguir isso com o Artem. Acabou por ser tudo bastante positivo. Fizemos primeiro e segundo na Volta, ganhámos por equipas e duas etapas. Não podíamos pedir melhor. [Ter os dois filhos entre o público] É muito especial. São experiências que ficam registadas e um dia eles vão poder ver”, comentou o ciclista português vencedor do contrarelógio.







