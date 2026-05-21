Desporto
Assembleia Geral da Liga aprova novos regulamentos
A Assembleia Geral Extraordinária da Liga Portugal aprovou as alterações aos Regulamentos de Competições, Arbitragem e Disciplinar.
Aprovado foi, também, o alargamento para DOZE do número de jogadores suplentes por jogo.
Em relação ao Regulamento Disciplinar, cujas alterações serão remetidas à Direção da Federação Portuguesa de Futebol para que sejam ratificadas em Assembleia Geral, destaque para o agravamento das multas na ordem de 25%, em relação à lesão da honra e reputação, injúrias e protesto à equipa de arbitragem.