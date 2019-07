Assembleia Geral de sábado vai permitir 15 minutos de defesa a Bruno de Carvalho

Vão ser analisados os recursos sobre a expulsão de sócios do clube.



Os recursos foram interpostos pelo ex-presidente e ex-vice-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho.



Os antigos dirigentes vão ter 15 minutos para apresentar a defesa.



Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho foram expulsos de sócios em março por decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting.