Assembleia Geral do Benfica suspensa após vaias a Vieira

Foto: António Antunes - RTP
Teve de ser suspensa a Assembleia Geral do Benfica que decorria na manhã deste sábado. Luís Filipe Vieira, candidato nas próximas eleições, tentou discursar, mas foi assobiado e insultado.
Muitos benfiquistas que acompanhavam a Assembleia Geral abandonaram também o Pavilhão da Luz quando Luís Filipe Vieira tentou discursar.
Perante o caos, o presidente da Mesa da Assembleia Geral interrompeu os trabalhos.
As eleições no Benfica estão marcadas para o dia 25 do próximo mês.