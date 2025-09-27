Em direto
Chuva, trovoada e vento. Tempestade Gabrielle atinge Portugal continental

Assembleia Geral do Benfica suspensa após vaias a Vieira

por RTP

Foto: António Antunes - RTP

Teve de ser suspensa a Assembleia Geral do Benfica que decorria na manhã deste sábado. Luís Filipe Vieira, candidato nas próximas eleições, tentou discursar, mas foi assobiado e insultado.

VER MAIS
O presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados e Rui Costa, presidente do clube, tentaram acalmar os sócios, mas sem sucesso.

Muitos benfiquistas que acompanhavam a Assembleia Geral abandonaram também o Pavilhão da Luz quando Luís Filipe Vieira tentou discursar.

Perante o caos, o presidente da Mesa da Assembleia Geral interrompeu os trabalhos.

As eleições no Benfica estão marcadas para o dia 25 do próximo mês.
PUB
PUB