Ausência de Sérgio Conceição não enfraquece FC Porto, garante Rui Borges

Por isso, Rui Borges não ignora que o Moreirense precisa de “igualar a intensidade” do FC Porto para “equilibrar o jogo” desta segunda-feira, criar as suas oportunidades e tentar pontuar.





Prestes a cumprir em casa o primeiro jogo oficial no principal campeonato luso, o técnico ex-Mafra vincou que a formação da vila de Moreira de Cónegos quer impor o futebol trabalhado na pré-época, frente a um adversário “forte no ataque à profundidade”, mas também em “combinações diretas e indiretas” junto à área.



“Vamos passar por problemas e temos de ter capacidade para os enfrentar e resolver. Se conseguirmos igualar a intensidade do FC Porto numa fase inicial, no processo defensivo e ofensivo, o que é difícil, acredito que, com o passar do tempo, vamos equilibrar o jogo e ter as nossas oportunidades”, disse, na antevisão do desafio marcado para as 18:45 de segunda-feira.



Convencido de que os ‘dragões’ vão entrar “com tudo”, à semelhança do encontro de quarta-feira para a Supertaça, frente ao Benfica, em que fizeram “30 minutos muito intensos e fortes” antes de perderem com dois golos na segunda parte, Rui Borges frisou que o Moreirense pode “condicionar a tomada de decisão do FC Porto” em fases mais avançadas do jogo e incomodar a equipa ‘azul e branca’.



“Vamos passar por momentos menos positivos, mas, depois, vamos ter momentos bons e acredito que vamos ‘ferir’ o FC Porto”, perspetivou.



O ‘timoneiro’ referiu ainda que a equipa ‘axadrezada’ está “muito motivada”, com ‘fome’ de se estrear na I Liga, perante um adversário que não espera ver ressentir-se das ausências do defesa central Pepe e do treinador Sérgio Conceição, expulsos no final do duelo com o Benfica, na quarta-feira.



“Vão vir ainda mais motivados em relação àquilo que se passou. Estamos cientes de que todos temos decisões menos corretas em alguns momentos. Temos de acatar as consequências”, salientou.



O Moreirense recebe o FC Porto em partida agendada para as 18:45 de segunda-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.







(Com Lusa)