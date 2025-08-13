Australiano Brady Gilmore vence sexta etapa da Volta a Portugal
O australiano Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy) venceu a sexta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, repetindo na Guarda o triunfo alcançado em Viseu, enquanto o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) mantém a liderança da geral.
Na classificação geral, Nych, o vencedor de 2024, mantém a liderança com oito segundos de vantagem, mas sobre Peña, que subiu ao segundo lugar, por troca com o sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), terceiro a 20, depois de ter cedido hoje 13 segundos.
Na quinta-feira, o pelotão chega à Torre, o ponto mais alto de Portugal continental, com a contagem de categoria especial após a subida desde a Covilhã, pela vertente das Penhas da Saúde, que culminam os 179,3 quilómetros da sétima etapa iniciados no Sabugal.