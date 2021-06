Áustria. Marko Arnautovic castigado com jogo de suspensão por gesto nacionalista

O jogador austríaco Marko Arnautovic foi castigado por insultos a um adversário, no jogo da primeira jornada do europeu frente à Macedónia do Norte. Marko Arnautovic vai, com este castigo, falhar o encontro desta quinta-feira frente aos Países Baixos. O selecionador dos Países Baixos lamenta o que aconteceu.