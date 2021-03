Os representantes camarários não concordam com as retrições de público e desafiam a Direção-Geral da Saúde a fazer uma avaliação do impacto do Grande Prémio do ano passado nos números de casos de Covid-19.





O presidente da comunidade intermunicipal da região, António Pina, diz que se as condições epidemiológicas foram semelhantes às do ano passado as regras também devem ser iguais.