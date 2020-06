Autocarro do Benfica foi apedrejado depois de empare com Tondela

O ataque ocorreu quando o autocarro se dirigia para o centro de estágio do Seixal. Os jogadores Weigl e Zivkovic foram atingidos pelos estilhaços de vidro. Sofreram ferimentos ligeiros. As forças policiais ainda não conseguiram identificar os agressores.