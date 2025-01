Foto: Rui Minderico - Lusa

Em entrevista à Antena 1, António Bagão Félix considera a conferência de imprensa do treinador do Benfica "surrealista", após a onda de choque provocada por um áudio divulgado na internet. Bruno Lage é ouvido a criticar o plantel encarnado, numa conversa com adeptos, após a derrota com o Casa Pia, na jornada 19 da Liga Portugal.