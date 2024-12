Eduardo Quaresma falha a deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos. O defesa continua a recuperar de uma entorse. Já não tinha estado nos jogos jogos com o Amarante, Arsenal e Santa Clara, todos com João Pereira no banco. Pedro Gonçalves e Nuno Santos também estão a recuperar das lesões. Franco Israel não tem treinado, por causa de uma gripe.