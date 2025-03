A atualidade do clube catalão está a ser marcada pela morte súbita, no sábado, do médico Carles Miñarro, de 53 anos. Um acontecimento que levou ao adiamento do jogo com o Ossasuna.

Robert Lewandowski e Gavi estão com alguns problemas físicos, mas devem recuperar a tempo do encontro.



O treinador Hansi Flick não pode contar com os lesionados Andreas Christense, Marc Bernal e o guarda-redes Ter Stegen.



Considera que a eliminatória está em aberto e diz que a equipa está a reagir bem, ao choque que sofreu no fim-de-semana.