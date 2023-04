Basquetebol. Violência entre jogadores marca jogo entre Real Madrid e Partizan

A partida decorria na capital espanhola. Os árbitros, entre eles o português Fernando Rocha, foram obrigados a terminar o encontro antes do final.



Com um minuto e 40 para jogar no segundo embate dos quartos de final dos play-offs, estalou a violência entre os atletas das duas equipas.



O jogo foi suspenso, com a vitória a cair para o Partizan, por 95-80.