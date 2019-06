Partilhar o artigo Belga aproveita onda de calor na Europa para preparar ultramaratona no Vale da Morte nos EUA Imprimir o artigo Belga aproveita onda de calor na Europa para preparar ultramaratona no Vale da Morte nos EUA Enviar por email o artigo Belga aproveita onda de calor na Europa para preparar ultramaratona no Vale da Morte nos EUA Aumentar a fonte do artigo Belga aproveita onda de calor na Europa para preparar ultramaratona no Vale da Morte nos EUA Diminuir a fonte do artigo Belga aproveita onda de calor na Europa para preparar ultramaratona no Vale da Morte nos EUA Ouvir o artigo Belga aproveita onda de calor na Europa para preparar ultramaratona no Vale da Morte nos EUA