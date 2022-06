Benfica chegou a acordo para a compra do médio argentino Enzo Fernández

O Benfica chegou a acordo com o River Plate para a transferência do médio para o clube da Luz. As últimas noticias referem ainda que o Benfica também já chegou a acordo com o jogador. O clube da Luz acelerou as negociações nos últimos dias tendo em conta o interesse de outros clubes como AC Milan, Paris Saint-Germain, Wolverhampton e Borussia Dortmund.