Com dois golos de Jhon Durán, Alexander Bah e Vengelis Pavlidis, o Benfica venceu o Celtic, por 4-1, no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa.
Benfica com vitória convincente sobre Celtic
A partida começou praticamente com o golo inaugural. Logo aos 5 minutos, o avançado colombiano Jhon Durán assumiu a responsabilidade de marcar uma grande penalidade e não vacilou, inaugurando o marcador e dando a vantagem ao Benfica nos instantes iniciais.
O golo madrugador desestabilizou a estratégia defensiva do Celtic, que sentiu muitas dificuldades para travar as transições rápidas dos encarnados.
Com o controlo total do jogo, o Benfica continuou a pressionar o adversário. Aos 23 minutos, o lateral-direito Alexander Bah apareceu em zona ofensiva para assinar o segundo golo da noite, dilatando a vantagem na Luz.
A fechar uma primeira parte de luxo, Jhon Durán voltou a fazer o gosto ao pé. Aos 36 minutos, o camisola 22 bisou na partida com uma bela finalização, fixando o resultado em 3-0, ao intervalo.
Após uma primeira metade intensa, o Benfica regressou dos balneários determinado a fechar o jogo e a não permitir veleidades à formação escocesa. No entanto, numa jogada bem desenhada pelo lado direito do ataque do Celtic, Camilo Durán correspondeu de cabeça a um cruzamento de Hassan.
Com o passar do tempo, o desgaste físico começou a ditar quebras na muralha defensiva do Celtic. O Benfica aproveitou a frescura das substituições operadas pelo técnico encarnado para explorar a profundidade e a velocidade de transição. Foi através dessa dinâmica que surgiram os espaços necessários para dilatar o marcador por intermédio de Pavlidis.
Os encarnados, que tinham batido o AC Milan na estreia, integram o lote de equipas com seis pontos em duas rondas, sendo que na próxima semana visitam o Chipre para defrontar precisamente um desses conjuntos, o Omonia, em 22 de outubro.