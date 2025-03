Benfica com vitória sofrida

Um golo de Aktürkoglu permitiu ao Benfica vencer em casa do Rio Ave 3-2, em jogo da 26.ª jornada da I Liga em que os 'encarnados' chegaram a permitir aos vila-condenses recuperar de dois golos.

O jogo no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, começou com os visitantes em claro ascendente. O turco Orkun Kökçü, com um remate teleguiado de fora da área, aos 30 minutos, e o grego Vangelis Pavlidis, aos 53, na conversão de um penálti, que o próprio sofreu, davam vantagem aparentemente confortável ao Benfica.



Porém, aos 64, o costa-riquenho Brandon Aguilera, na conversão de um livre, contou com a ajuda, involuntária, de Pavlidis, pois a bola desviou no grego e enganou Trubin, reduzindo para o Rio Ave, que, aos 75, empatou, num lance em que Florentino se atrapalhou e deixou a bola em Clayton, que entrou na área, fintou o guarda-redes e marcou.



O golo que salvou os benfiquistas de um ataque de nervos chegou aos 80 minutos, em contra-ataque. O turco Kerem Aktürkoglu surgiu na área, fintou o guarda-redes e recolocou as 'águias' na frente (2-3), sentenciando o sexto êxito consecutivo ‘encarnado’ na prova e mantendo acesa a perseguição ao comandante do campeonato.



O Benfica mantém-se na perseguição ao Sporting, sendo segundo com 59 pontos, a três dos 'leões' e com menos um jogo, enquanto o Rio Ave é 11.º, com 29.