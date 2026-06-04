Benfica confirma interesse de Florentino Pérez em José Mourinho

Em comunicado à CMVM, os encarnados revelaram que irá receber 15 milhões de euros, a cláusula de rescisão do treinador português.



Este esclarecimento do Benfica surge depois de o presidente do Real Madrid ter assumido publicamente, e pela primeira vez, que Mourinho é o técnico escolhido, caso mantenha a liderança dos merengues.



A confirmação foi feita com um anúncio polémico porque mostra o ainda treinador do Benfica com a camisola do Real Madrid.