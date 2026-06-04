Benfica confirma interesse de Florentino Pérez em José Mourinho

Benfica confirma interesse de Florentino Pérez em José Mourinho

O Benfica confirmou que Florentino Pérez pretende contratar José Mourinho para o Real Madrid, caso vença as eleições de domingo.

RTP /
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Em comunicado à CMVM, os encarnados revelaram que irá receber 15 milhões de euros, a cláusula de rescisão do treinador português.

Este esclarecimento do Benfica surge depois de o presidente do Real Madrid ter assumido publicamente, e pela primeira vez, que Mourinho é o técnico escolhido, caso mantenha a liderança dos merengues.

A confirmação foi feita com um anúncio polémico porque mostra o ainda treinador do Benfica com a camisola do Real Madrid.
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