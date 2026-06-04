Desporto
Benfica confirma interesse de Florentino Pérez em José Mourinho
O Benfica confirmou que Florentino Pérez pretende contratar José Mourinho para o Real Madrid, caso vença as eleições de domingo.
Este esclarecimento do Benfica surge depois de o presidente do Real Madrid ter assumido publicamente, e pela primeira vez, que Mourinho é o técnico escolhido, caso mantenha a liderança dos merengues.
A confirmação foi feita com um anúncio polémico porque mostra o ainda treinador do Benfica com a camisola do Real Madrid.