Benfica defronta Boca Juniors na estreia no Mundial de clubes

O encontro da primeira jornada do Grupo C tem início marcado para as 18:00 locais (23:00 em Lisboa) e terá transmissão em direto na Antena1.O grande favorito à vitória no agrupamento é o Bayern Munique, da Alemanha, que segue, provisoriamente, isolado na frente, depois de no domingo ter goleado os neozelandeses do Auckland City por inusitados 10-0 (6-0 ao intervalo), com três golos de Musiala.O terceiro dia do Mundial de clubes conta ainda no programa com mais dois jogos, os primeiros do Grupo D, com os ingleses do Chelsea, vencedores da Liga Conferência, a defrontar os norte-americanos do Los Angeles FC, e os brasileiros do Flamengo a medir forças com os tunisinos do Espérance Tunis.O Mundial de clubes, alargado a 32 equipas, começa com uma fase de grupos, com os dois primeiros de cada um dos oito agrupamentos a seguir para os oitavos de final, que dão início à fase a eliminar, seguindo-se os quartos de final, as meias-finais e a final, em 13 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

(Com Lusa)